Иран готовится применить "практические и беспрецедентные" военные меры

Высокопоставленный иранский чиновник заявил в интервью Press TV, что Тегеран готов применить "практические и беспрецедентные" военные меры, если США продолжат морскую блокаду в Ормузском проливе.

Терпение имеет пределы, предупредил источник, добавив, что на действия Вашингтона необходим жесткий ответ.

Сдержанность Тегерана до сих пор была направлена на то, чтобы дать шанс дипломатии, уточнил собеседник канала.

Ранее Дональд Трамп велел своим советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, пишут СМИ.