Юшков: США заинтересованы в том, чтобы ОПЕК и ОПЕК+ развалились

Почему США выиграют от выхода Арабских Эмиратов из ОПЕК? Не начнется ли бегство из картеля других стран-производителей нефти? И что в таком случает произойдет с рынком энергоносителей после открытия Ормузского пролива?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил эксперт Финансовой академии при правительстве России Игорь Юшков.

"Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы ОПЕК и ОПЕК+ развалились. Дональд Трамп даже неоднократно угрожал применить свое антимонопольное законодательство в отношении этих организаций. Но главное сейчас для него - попытаться толкнуть цены на нефть вниз. Потому что из-за высоких цен на мировом рынке внутри США топливо подорожало, уровень поддержки избирателей к команде Трампа уменьшается", - отметил эксперт.

Полный комментарий Игоря Юшкова смотрите в видео