Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 189 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, украинские дроны были сбиты и перехвачены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей.

Новый массированный ночной налет дронов последовал за заявлением президента России Владимира Путина о готовности объявить перемирие в зоне проведения специальной военной операции на период Дня Победы. Политик также подчеркнул, что ВСУ применяют сугубо террористические методы при атаках на российские гражданские объекты.

Ранее депутат Государственной думы Андрей Колесник предупредил, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский, санкционируя подобные налеты, "не понимает, что сейчас Россия не будет отвечать симметрично — мы ответим беспрецедентно, Украину ждет тяжелая история".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия продолжает спецоперацию, несмотря на атаки украинских беспилотников, — российские бойцы предпринимают эффективные меры по борьбе с такими налетами.