Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ в Одессе и подконтрольном Киеву Херсоне. Военные цели на Украине уничтожают в ответ на атаки по нашим гражданским объектам.

Наступление по всем фронтам идет в зоне спецоперации. Сокрушительное поражение врагу наносит артиллерия. На днепропетровском направлении опорник боевиков накрыли огнем 152--миллиметровой гаубицы "Мста-С". Огонь координировали с воздуха в режиме реального времени. Кадры объективного контроля зафиксировали точное попадание в цель.

В Харьковской области расчеты буксируемых гаубиц М-46 обеспечили надежное прикрытие штурмовым отрядам на переднем крае, уничтожив неприятельские пункты управления БПЛА и скопление живой силы у линии боевого соприкосновения

Круглосуточно ведут разведку и наносят точечные удары по позициям ВСУ наши операторы войск беспилотных систем. В результате атаки ударных дронов было ликвидировано скопление живой силы противника и сорвана попытка ротации ВСУ на добропольском направлении.

На константиновском участке фронта с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" прямым попаданием уничтожен неприятельский автомобиль с боеприпасами.