Фон дер Ляйен рекомендовали притвориться дохлым тараканом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ничего не умеет, кроме как беспокоиться. Лучше бы ей притвориться дохлым тараканом, заявил итальянский евродепутат, бывший генерал Роберто Ванначчи.

С такой рекомендацией Ванначчи выступил после выступления фон дер Ляйен в Европарламенте. По его словам, пока президент России Владимир Путин и вице-президент США Джей Ди Вэнс ведут переговоры с другими странами, глава ЕК лишь наблюдает и принимает очередной пакет антироссийских санкций, передает ТАСС.

Итальянский политик сравнил еврочиновников с тараканами, которые замирают, притворяясь дохлыми перед лицом опасности. Если к этой же стратегии прибегнет фон дер Ляйен и ее комиссия, то Европа, возможно, избежит ущерба населяющим ее народам, убежден Ванначчи.