Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ничего не умеет, кроме как беспокоиться. Лучше бы ей притвориться дохлым тараканом, заявил итальянский евродепутат, бывший генерал Роберто Ванначчи.

С такой рекомендацией Ванначчи выступил после выступления фон дер Ляйен в Европарламенте. По его словам, пока президент России Владимир Путин и вице-президент США Джей Ди Вэнс ведут переговоры с другими странами, глава ЕК лишь наблюдает и принимает очередной пакет антироссийских санкций, передает ТАСС.

Итальянский политик сравнил еврочиновников с тараканами, которые замирают, притворяясь дохлыми перед лицом опасности. Если к этой же стратегии прибегнет фон дер Ляйен и ее комиссия, то Европа, возможно, избежит ущерба населяющим ее народам, убежден Ванначчи.