Мишустин обсудил с кабмином помощь аграриям и новым регионам

50 миллиардов рублей выделит правительство на реализацию крупного инвестпроекта в области нефтехимии. Еще более трети триллиона вложит частный бизнес. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.

Речь о создании в рамках национального проекта "Новые материалы и химия" производства полного цикла синтетических волокон и нитей, а также полимеров, которые востребованы в легкой промышленности.

Еще одна тема - помощь аграриям. Премьер заверил, что кабмин в посевную окажет АПК всю возможную поддержку. В частности, в федеральном бюджете предусмотрены средства на льготное краткосрочное кредитование агробизнеса.

Обсуждали и помощь новым регионам.