Мишустин обсудил с кабмином помощь аграриям и новым регионам

50 миллиардов рублей выделит правительство на реализацию крупного инвестпроекта в области нефтехимии. Еще более трети триллиона вложит частный бизнес. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.
Речь о создании в рамках национального проекта "Новые материалы и химия" производства полного цикла синтетических волокон и нитей, а также полимеров, которые востребованы в легкой промышленности.
Еще одна тема - помощь аграриям. Премьер заверил, что кабмин в посевную окажет АПК всю возможную поддержку. В частности, в федеральном бюджете предусмотрены средства на льготное краткосрочное кредитование агробизнеса.
Обсуждали и помощь новым регионам.
"Правительство системно ведет эту работу, в том числе чтобы обеспечить устойчивость и сбалансированность бюджета Херсонской области, для чего в прошлом году выделили почти 5,5 млрд рублей. Сейчас на такие цели дополнительно распределим около 2,5 млрд рублей, чтобы в полном объёме выполнить социальные обязательства перед нашими гражданами. А также – для решения первоочередных задач, направленных на повышение качества жизни людей в этом регионе. В частности, на закупку специализированных машин скорой помощи для поддержки местного здравоохранения. Для формирования надежного электросетевого комплекса в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях выделим порядка 2 млрд рублей. Они пойдут на приобретение нового оборудования, чтобы создать аварийный резерв", - сказал Мишустин.