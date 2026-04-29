Трамп сравнил Иран с фаршированным поросенком

Иран испытывает серьезные трудности. Страна задыхается, как фаршированный поросенок, заявил Дональд Трамп. Американский президент уверен, что до такого состояния иранские власти довела морская блокада со стороны США.

По словам Трампа, морская блокада Ирана – эффективный инструмент, более эффективный, чем авиаудары. И поэтому он не намерен снимать ее до тех пор, пока стороны не придут к соглашению по иранской ядерной проблеме.

Как заявил Трамп в интервью Axios, Тегеран хочет урегулирования, он не хочет, чтобы блокада продолжалась. А американский лидер не намерен ее отменять, так как не хочет, чтобы у иранцев появилось ядерное оружие.