Врач рассказал о состоянии впавшей в кому 13 лет назад дочери Кончаловского и Высоцкой

13 лет назад первые полосы газет и новостные телеканалы сообщили ужаснейшую новость: дочь Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой впала в кому после автокатастрофы, произошедшей во Франции. За рулем автомобиля был ее отец, который выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем лоб в лоб.

Из всех пассажиров автомобиля серьезно пострадала лишь 14-летняя Маша Кончаловская: она не была пристегнута, а потому получила тяжелую травму головы. С места аварии, от фотографий которой до сих пор стынет в жилах кровь, девочку пришлось эвакуировать на вертолете. С тех пор она находится в коме.

Несмотря на то что прошло уже 13 лет, тема ДТП остается чрезвычайно болезненной и табуированной, а потому семья Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой не дает подробных комментариев. Поклонникам звездного семейства остается молиться и спрашивать мнения профессионалов.

Так, врач-реаниматолог Лев Николаев в беседе с "Дни.ру" рассказал о состоянии Маши. По словам специалиста, даже если наследница Кончаловского пришла в себя, ее жизнь нельзя назвать полноценной.

"Поддерживается жизнь и все. У нас закон об эвтаназии запрещен. Если работает мозг, значит, человек еще жив. Конечно, за 13 лет произошли рост, изменения во внешности. При условиях хорошего ухода Мария может пролежать еще очень долго. Если придет в себя, может потихонечку восстановиться. Это будет не полноценная жизнь, но сознание частично восстановится, какие-то движения будут. Шансы есть", — отметил медик.