Не любят Мерца простые немцы: жалуется на русских, а у самого в стране бардак

Взрослые и сильные мужчины тоже плачут. Ну, не то чтобы открыто плачут... Жалуются, как обиженные институтки. В команду обиженных угодил канцлер могучей Германии Фридрих Мерц. Соцсети буквально доконали. Говорит: "Я лишь изредка захожу в соцсети. Но если вы посмотрите, что там обо мне распространяют, как меня атакуют и унижают – ни одному федеральному канцлеру до меня не приходилось терпеть ничего подобного".

У тебя ж, мил человек, демократия, ценности и свобода слова, а ты на соцсети жалуешься в цифровую эпоху. Не любят Мерца простые немцы. И даже серьезные исследовательские институты, такие как INSA, пытаются доконать несчастного Фридриха цифрами социсследований. Согласно последнему опросу, граждане Германии поставили своего канцлера на последнее место в списке 20 ключевых политиков страны. Его рейтинг - 2,9 балла. Даже не троечник. Не доверяют канцлеру 70 процентов населения. Да что там не доверяют. Пародии злые в Сеть выкладывают.

Сокращение социальных гарантий, урезание финансирования больниц и разговоры канцлера о снижении реальных доходов вызывают удивление и оторопь. Это перед Зеленским он выглядит героем и готов отдать ему все до последнего беспилотника, а рядовым немцам не понять, почему Киеву отдают их деньги.

В соцсетях действительно пишут обидное: советуют Фридриху Мерцу скрыться где-нибудь на любимой Украине. Отстать, наконец, от России. И утверждают, что с таким национальным лидером немцы скоро будут стоять в очереди за бесплатной едой как в 1920-е.

Мерц жалуется на русских, на бюрократов в Брюсселе, на Трампа. Поменьше плакаться надо, с дурными людьми не дружить. И брать пример с несгибаемого Дональда. На которого такие пародии отмачивают, а он и ухом не ведет.

Еще больше информации - в Telegram-канале "Великий Перепост". Подписывайтесь, обсуждайте - ваше мнение услышат.