Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продолжался более полутора часов, сообщили в Кремле.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин уведомил Трампа о готовности объявить перемирие в зоне проведения специальной военной операции на период Дня Победы, Трамп поддержал эту инициативу. Кроме того, Путин рассказал Трампу о сугубо террористических методах ВСУ, атакующих гражданские объекты.

Также Путин выразил Трампу слова поддержки в связи с покушением на последнего, решительно осудил это преступление.

Глава Белого дома, в свою очередь, выразил уверенность в том, что сделка для разрешения конфликта на Украине "уже близка", передает ТАСС.

Как уточнил Ушаков, российский лидер рассказал американскому коллеге о ситуации в зоне спецоперации, где ВС России активно теснят противника. Путин подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты в любом случае, но Москва предпочла бы сделать это дипломатическим путем, через переговоры.

Вместе с тем президент России передал супруге президента Соединенных Штатов Меланье поздравления с прошедшим днем рождения, отметил ее вклад в воссоединение с семьями российских и украинских детей.