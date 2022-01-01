Егор Бероев вывел в свет 21-летнюю жену-балерину. Пыталась под накидкой скрыть округлившийся животик?

Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе сообщила актриса, признавшись, что последние три года были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

А вскоре после этого появились сообщения, что Егор Бероев обрел счастье с 21-летней балериной Анной Панкратовой. Актер на слухи долгое время не реагировал, но и не скрывал связь с Анной. От вопросов о свадьбе он отмахивался.

Но журналисты одолели не только Егора, но и близких Анны, в итоге актер решил дать большое интервью, в котором рассказал всю правду. Бероев утверждал, что их брак с Ксенией фактически распался еще в 2022 году. Несколько лет он жил один, а потом встретил Панкратову. Егор и Анна сыграли свадьбу в феврале 2026-го.

Теперь же Бероев решился на следующий шаг. Актер вывел молодую жену в свет. Пара вместе появилась на московской премьере фильма "Кукла", режиссером которого стал Бероев, а главную роль исполнила Панкратова.

На красной дорожке супруги позволили себе проявить чувства и обнялись. Анна с нежностью смотрела на мужа, а Егор улыбался, отвечая на вопросы журналистов, и не выпускал жену из объятий.

На премьере Панкратова появилась в свободном наряде, а сверху набросила накидку. Это подогрело слухи о беременности балерины. Знакомые пары еще в марте уверяли, что супруги готовятся стать родителями. Анну и Егора видели в медцентре, где они сдавали анализы.