Путин указал Трампу на неприемлемость наземной операции в Иране

Наземная операция в Иране неприемлема и опасна. На это Владимир Путин указал Дональду Трампу. Президенты России и США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в телефонном разговоре.

Как сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, Путин обратил внимание Трампа на недопустимость возобновления силовых акций США и Израиля. Российский лидер подчеркнул, что это приведет к неизбежным и крайне пагубным последствиям не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, передает РИА Новости.

По словам Ушакова, президент подчеркнул, что совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана. Помощник президента добавил: Россия предложила свои соображения для урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы.