Сигал рассказал о голливудской мафии

Голливуд сейчас - ведущий производитель кинопродукции в мире. В то же время, это мафия, которая действует последние 40-50 лет и контролирует рынок кино, никого не пуская туда без своего разрешения, рассказал режиссер Стивен Сигал.

Выступая на сессии просветительского марафона "Знание. Первые", Сигал заявил, что хочет изменить ситуацию. По его словам, надо дать возможность людям снимать то кино, которое они считают справедливым и лучшим.

Режиссер считает, что "повесточные тренды" уничтожили американское кино. Оно было когда-то лучшим, но сейчас оно таким не является. Дело в том, что за последнее время, особенно после начала пандемии коронавируса и после нее в Америке наметились отвратительные тенденции – в частности, Me too и другие. И они влияют на американское кино, приводит слова Сигала ТАСС.