50-летняя Волочкова призналась, почему так и не вышла замуж

Анастасия Волочкова родила единственную дочь Ариадну от бизнесмена Игоря Вдовина. С предпринимателем балерина даже устроила пышную свадьбу — было и платье невесты, и карета, и даже дворец. Вот только не было загса и документов. Официально тогда отношения Вдовин и Волочкова не оформили.

В этом году экс-приме Большого театра исполнилось 50 лет. Анастасия живет одна в роскошном особняке. Балерина уверяет, что состоит в романтических отношениях, но имя своего мужчины не раскрывает. Более того, Волочкова дала понять, что это мимолетная связь.

"Если говорить о романтических отношениях, то они у меня, действительно, есть всегда. Я - свободная женщина, и без романтики просто не мыслю своей жизни", — рассказала артистка в интервью РИА Новости.

Объяснила Анастасия почему так и не вышла замуж. По словам балерины, у нее слишком высокие требования к мужчине. Муж должен обладать сравнимой с ее силой духа, волей, достоинством, сексуальностью и способностью защищать, отметила Волочкова. Пока найти такого человека балерине не удалось.

"Если говорить о создании союза и семьи, то в этом случае мое сердце свободно. Мне, как сильному человеку и состоявшейся личности, очень непросто встретить мужчину, который может быть рядом, с которым мы сойдемся", — добавила Анастасия.

Самым значимым романом в жизни Волочкова до сих пор называет отношения с предпринимателем Сулейманом Керимовым. Артистка уверяет, что бизнесмен единственный, кто точно соответствовал всем критериям, и она могла бы выйти за такого мужчину замуж. Вот только когда Керимов позвал Волочкову замуж, оказалось, что он предложил балерине стать второй женой. Это Анастасию не устроило.