Разговор с президентом России Владимиром Путиным понравился его американскому коллеге. Дональд Трамп назвал беседу хорошей и выразил уверенность в том, что конфликт на Украине будет урегулирован.

По словам Трампа, решение кризиса будет найдено скоро. Американский лидер подчеркнул, что Украина потерпела поражение в военном плане.

Помощник президента России Юрий Ушаков по итогам разговора лидеров двух стран отметил, что Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп дали схожие оценки поведению Владимира Зеленского. Президенты согласились, что глава киевского режима затягивает конфликт, пользуясь тем, что в Европе поддерживают агрессивный курс Киева, передает РИА Новости.

ОБНОВЛЕНИЕ (22:04): Трамп заявил, что Россия нанесла поражение Украине, однако проиллюстрировал свое высказывание ссылками на Иран. В частности - о полностью уничтоженном флоте из 159 кораблей. Вероятно, президент США оговорился.