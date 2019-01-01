Как живет уехавшая в США после грандиозного скандала дочь Алсу Микелла

Дочь Алсу, Микелла Абрамова, пыталась построить карьеру певицы. В 2019 году она приняла участие в шоу "Голос. Дети" и стала победительницей проекта. Но финал обернулся грандиозным скандалом: зрители обвинили родителей Микеллы в накрутке голосов.

На саму Микеллу обрушилась волна хейта. Девочка пыталась справиться с негативом, даже записала пару песен, но в итоге практически исчезла из публичного пространства. Лишь спустя несколько лет Алсу призналась, что действительно оказала влияние на результат голосования. Певица принесла извинения зрителям, дочери и другим участникам проекта за случившееся.

Сейчас Микелла живет в США. 29 апреля ей исполнилось 18 лет. В важный день Алсу обратилась к дочери.

"Ты стала такой взрослой, красивой, яркой, и я бесконечно тобой горжусь. Я вижу, сколько стараний ты вкладываешь в свою учебу, в свое развитие, в свою жизнь, и от всего сердца хочу, чтобы это обязательно привело тебя к твоим мечтам!" — написала певица.

Алсу пожелала дочери, чтобы все ее мечты и стремления воплотились. Наследница артистки тут же ответила маме. "Люблю тебя! Спасибо", — написала она в комментариях под постом.

Отметим, что музыкальную карьеру Микелла оставила в прошлом. Она стала студенткой государственного исследовательского университет Огайо. Микелла выбрала экономическое направление.