ПВО сбила за шесть часов десять дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. За шесть часов дежурные средства ПВО сбили десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, 29 апреля в период с 14.00 мск до 20.00 мск дроны ВСУ сбиты над территориями Белгородской и Брянской областей. Также беспилотники неприятеля уничтожены над Курской областью.

Ранее сообщалось, что ВС России за сутки взяли под контроль два одноименных населенных пункта. Российские войска освободили Новодмитровку в ДНР и Новодмитровку в Сумской области.