Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с Рамзаном Кадыровым

Президент России Владимир Путин 29 апреля провел в Кремле рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Президент России поблагодарил Кадырова и всех чеченцев за вклад в СВО. Он отметил, что "они настоящие воины". Свыше 71 тысячи чеченцев принимают участие в спецоперации, добавил Путин.

Президент России отметил хорошую рождаемость в Чечне и призвал регионы РФ брать пример с республики в этом плане.

Также Путин надеется, что жители Чечни вновь поддержат Кадырова на выборах главы республики в этом году.