Путин посоветовал регионам брать пример с Чечни в вопросах демографии

Владимир Путин встретился в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Обсуждали социально-экономическое развитие республики. Говорили и о ликвидации паводков, от которых пострадал регион.

"Я посмотрел, как у вас активно идет работа по преодолению последствий стихии. Надеюсь, что все будет сделано для поддержки пострадавших людей. И, как я уже просил по Дагестану, чтобы подходили к оценкам не формально, а помогли всем, кто нуждается. Это первое. Второе - хочу поблагодарить вас, всех чеченцев, всех, кто проживает в республике, за огромную помощь в проведении СВО. Ребята у вас сражаются мужественно, героически, они настоящие воины, мы это хорошо знаем. Борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами Родину, за Чечню. Делают это достойно. Действительно, свыше 71 тысячи человек принимают участие в СВО. И свыше 20 тысяч - это добровольцы", - сказал президент.

Отдельно российский лидер отметил высокую рождаемость в республике, подчеркнув, что другим регионам страны стоит брать пример с Чечни в этом вопросе.

Владимир Путин обратил внимание на необходимость увеличения количества детских садов республике, а также на важность устранения дефицита медицинских кадров. По словам президента, под руководством Рамзана Кадырова в республике достигнуты значимые результаты.

Глава государства выразил надежду, что жители Чечни поддержат Кадырова на предстоящих выборах.