США могут применить против Ирана гиперзвуковое оружие

США могут применить гиперзвуковое оружие против Ирана. Военное командование впервые направило в Пентагон соответствующий запрос, утверждает агентство Bloomberg.

Просьбу обосновали тем, что Тегеран переместил свои пусковые установки за пределы досягаемости американских высокоточных ракет. При этом издание отмечает - разработка боеприпасов Dark Eagle значительно отстаёт от графика - испытания продолжаются. Систему еще не приняли на вооружение армии. По некоторым данным, стоимость одной такой ракеты составляет порядка 15 миллионов долларов.

Как долго продлится военная операция - остается в тайне. Глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в Конгрессе отказался назвать точные сроки. В военном ведомстве США сообщили: к этому моменту Штаты потратили на войну с Ираном уже 25 миллиардов долларов.