Моряки Тихоокеанского флота провели учебные стрельбы

У берегов Камчатки моряки Тихоокеанского флота выполнили учебные стрельбы. На время тактических занятий акваторию закрыли для хода гражданских судов.

По легенде экипаж корвета "Гремящий" обнаружил на глубине залива вражескую субмарину. Эту роль примерила на себя одна из российских дизельных подлодок. Потенциальный противник отказался всплыть на поверхность - и тогда моряки атаковали цель противолодочной ракетой. С борта корабля запустили также торпеду комплекса "Пакет-НК".

Все поставленные задачи учений выполнены успешно.