В Лондоне и Париже рассматривали возможность передачи Украине элементов ядерного оружия, заявил на 11-й обзорной конференции ДНЯО посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

Он отметил, что такая передача подорвала бы центральное положение Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Вскрылась информация, что некие силы в Лондоне и Париже всерьез рассматривали вопиющую, абсолютно неприемлемую и прямо подрывающую центральное положение ДНЯО идею о возможной передаче Украине элементов ядерного оружия", — сказал Белоусов.

Другие заявления посла по особым поручениям МИД РФ:

— МИД РФ отвергает возможность применения ядерного оружия на Украине;

— США категорически отклонили инициативу России о сохранении наследия договора об СНВ;

— Белоусов назвал агрессию против Ирана примером использования ДНЯО в корыстных целях;

— Россия открыта к дискуссии по разоружению.