Американский лидер Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным признал поражение Украины в военном плане. Однако сразу после этого он подтвердил свои слова статистикой, которая больше подходит Ирану.

"У них было 159 кораблей. Все корабли теперь находятся под водой. Все их [военные] самолеты сбиты", — сказал он на встрече с астронавтами миссии "Артемида-II".

Ранее Трамп неоднократно приводил подобные статистики, когда говорил об успехах США в военной операции против исламской республики.

Американский лидер также отметил, что конфликты на Украине и с Ираном могут завершиться примерно в одно и то же время.