Американский лидер Дональд Трамп выступил после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным с рядом громких заявлений. Не обошлось без ляпов.

Так, президент Соединенных Штатов заявил о поражении Украины в войне, но по высказыванию стало очевидно, что политик перепутал эту страну с Ираном: "Думаю, Украина в военном отношении потерпела поражение. Посмотрите на их флот. При численности в 159 кораблей — на данный момент все они находятся под водой".

При этом в интервью CNN Трамп допустил, что конфликты вокруг Ирана и Украины могут завершиться "в одни и те же сроки". В том, что касается киевского режима, "мы добьемся решения относительно быстро", пообещал американский лидер.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп дали схожие оценки поведению предводителя киевского режима Владимира Зеленского — он затягивает конфликт, пользуясь антироссийской позицией европейских спонсоров.

Зеленский тем временем сделал выпад в сторону нынешнего хозяина Белого дома, заявив, что Дональд Трамп не может быть гарантом мира на Украине. По словам утратившего легитимность президента Украины, Трампу остается еще два с половиной года президентского срока – непонятно, что делать Киеву по истечении этого времени.