Волну тепла до 22 градусов пообещали москвичам в ближайшие дни

Очень теплая погода ожидается в Московском неделе в первую майскую неделю. Об этом рассказала в четверг, 30 апреля, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Как отметила метеоролог, температура воздуха, согласно прогнозам, вернется к климатической норме в понедельник, 4 мая. Во вторник и среду, 5 и 6 мая, столбики термометров могут даже превысить климатическую норму.

В понедельник специалисты прогнозируют максимальную температуру около плюс 20 градусов, а в следующие два дня показатель может вырасти и до 22 градусов.

По словам Поздняковой, "это будет всплеск или волна тепла", который не означает, что "потом у нас температура продолжит повышаться". За этим всплеском последует относительное понижение температуры — не исключено, что это будут так называемые "черемуховые холода", сообщает РИА Новости.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова предупреждала, что осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются в Московском регионе вплоть до начала мая. При этом специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин заверил, что после Первомая погода начнет налаживаться.

Однако руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что нельзя назвать предстоящий Первомай теплым, поскольку "10 градусов в дневные часы — это ниже нормы на три-четыре градуса, то есть это не теплая погода". Будет "достаточно прохладная погода", зато "не ветрено и без значимых осадков".