Егор Бероев рассказал, с кем жил после расставания с Ксенией Алферовой и до встречи с Анной Панкратовой

Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе сообщила актриса, признавшись, что последние три года были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

Пока бывшие супруги скрывали развод от публики, Егор успел вновь жениться. Избранницей 48-летнего артиста стала 21-летняя балерина Анна Панкратова. Знакомые пары уверяют, что Бероев очарован талантом и красотой молодой возлюбленной.

Анна на 27 лет моложе актера. Стройная блондинка — выпускница хореографического колледжа Геннадия Ледяха. С Бероевым она впервые встретилась в стенах учебного заведения. Егор искал исполнительницу главной роли в фильме "Кукла" и нашел Панкратову. Говорят, что девушка с первого взгляда покорила артиста.

В новом интервью Егор Бероев опроверг слухи, что ушел от жены к молодой возлюбленной. По его словам, он принял решение расстаться с Алферовой задолго до встречи с Панкратовой. Актер снял квартиру и начал жить один с ноября 2022 года. Однако лишь в 2025 году Бероев и Алферова оформили развод.

После расставания с женой, но до встречи со следующей избранницей артист жил не один. "Когда в 2022 году я вернулся в свою московскую жизнь, которую вел до 23 лет, я точно понимал, что буду жить один. На 100%. И какое-то время я с удовольствием и радостью так жил. У меня появилась кошка Альма. Я получил возможность общаться с друзьями, ходить гулять, заниматься своей деревней. Я понял, что буду снимать кино, то есть делать то, что давно хотел. Так все и было, а потом уже жизнь распорядилась иначе", - поведал актер "Антенне-Телесемь".