Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ

Досматривать школьников перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году воспрещается. Это следует из документа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Как уточняется в документе, организаторы ЕГЭ и сотрудники, привлеченные к охране правопорядка, не должны прикасаться к участникам экзамена и их вещам.

Если сработает металлоискатель, компетентный сотрудник должен предложить школьнику добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал. Эту вещь надлежит передать в помещение для хранения личных вещей либо человеку, сопровождающему экзаменуемого.

В случае отказа от предложения организаторов школьника не впустят в пункт проведения ЕГЭ, а у нарушителей будет шанс сдать экзамен в резервные сроки исключительно по решению председателя государственной экзаменационной комиссии, сообщает РИА Новости.

В 2024 году в Чувашии разразился скандал: школьники и их родители обвинили организаторов ЕГЭ в том, что одиннадцатиклассников перед допуском к сдаче экзамена заставили раздеться до нижнего белья. Также детей заставили снимать брючные ремни и запретили им находиться в туалете более 30 секунд. Это привлекло внимание прокуратуры.

В Воронеже до Следкома дошла ситуация с досмотром школьников перед ЕГЭ. Одна из девушек рассказала, что ей пришлось снять бюстгальтер — иначе ее не пускали на экзамен, заявляя, что металлоискатель пищит из-за косточек в лифчике.