Сергей Собянин рассказал о центре практического обучения "Профессии будущего"

Новый центр практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках будет выпускать до 15 тысяч квалифицированных специалистов в год, рассказал Сергей Собянин.

Учебное заведение открылось на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" в сентябре прошлого года. Классы оснащены таким же оборудованием, какое есть на реальном производстве, занятия ведут мастера-наставники. Повысить квалификацию или освоить современные специальности можно максимум за три месяца.

Обучение проводится по 75 востребованным профессиям. По сути, здесь смоделирована экономика современного города: охвачены ключевые отрасли, а новые специалисты могут приступить к работе сразу после выпуска.