В Госдуме высказались о новом повышении пенсионного возраста

Министерство труда и социальной защиты России не вынашивает планов нового повышения пенсионного возраста. Об этом рассказал в четверг, 30 апреля, заместитель главы думского по экономической политике Михаил Делягин.

Как рассказал парламентарий в интервью "Газете.ру", он направлял в ведомство соответствующий запрос. Министерство в ответ заверило в "отсутствии как планов, так и намерений осуществлять новое повышение пенсионного возраста, — как до 2028 года, так и после него".

Никаких иных, отличных от предусмотренных действующим законодательством, параметров возраста выхода на пенсию не обсуждается и не прорабатывается, говорится в ответе Минтруда.

Ранее российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков заверил, что тема пересмотра пенсионного возраста в России сейчас не актуальна. Как подчеркнул политик, кадровые проблемы на российском рынке труда не станут поводом для пересмотра пенсионного возраста, хотя старшее поколение и является ценнейшим активом для предприятий.

Тем временем в России скорректировали правила подсчета страхового стажа для назначения пенсий. Нововведения затронули родителей близнецов, многодетные семьи и граждан с сельским стажем. Теперь период отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет включается в стаж без ограничений по общей длительности.