Николай Басков оплатил операцию Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова в конце февраля вернулась из Германии. По словам балерины, в одной из лучших немецких клиник ей сделали операцию. Теперь артистка восстанавливается дома.

Однако балерина не сидит сложа руки. Несмотря на то, что недавно перенесла операцию, она продолжает тренироваться дома, чтобы вскоре снова давать благотворительные концерты.

А теперь артистка вышла в свет и в беседе с журналистами сообщила, что Николай Басков оплатил ей операцию. По ее словам, "Коля" дал часть суммы, которая пошла на лечение в немецкой клинике. Всего же оплата хирургического вмешательства составила порядка 30 тысяч евро.

"Это был подарок на день рождения. Коля так поступает неоднократно. Я просто очень дорожу теми людьми, которые находятся рядом в нужный момент. И вам всем спасибо за поддержку", - рассказала Волочкова Super.

Также она сообщила, что нога уже не болит, но дискомфорт еще есть.

Отметим, что не только балерине в свое время помог деньгами "золотой голос России". Ранее известный ведущий, журналист, шоумен Отар Кушанашвили признавался, что именно "натуральный блондин" без всяких просьб дал ему внушительную сумму денег, когда узнал, что Отар борется с онкологическим заболеванием.

Это настолько тронуло журналиста, который не раз поливал Баскова грязью, что он пообещал больше никогда ни единого плохого слова про него не говорить.

