Расчеты РСЗО "Ураган" группировки "Восток" бьют по позициям ВСУ в Запорожской области. В районе одного из населенных пунктов противни попытался сосредоточить резервы, но был уничтожен еще на подходе. Также в Запорожской области расчеты самоходных гаубиц "Мста - С" поразили позиции вражеских минометов, а затем перенесли огонь на укрепления боевиков, которые остались без прикрытия.

Михаил Герасимов, офицер пресс-центра группировки "Восток": "В течение суток противник потерял, в том числе от действий войск беспилотных систем, более 295 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, склад материальных средств, четыре станции спутниковой связи "Старлинк", 10 БПЛА самолетного типа и 26 пунктов управления беспилотной авиацией".

Пока расчет буксируемой гаубицы М-46 группировки "Север" ведет огонь по пунктам управления беспилотниками ВСУ, обстановку в небе под постоянным контролем. Готовя очередной выстрел, наши бойцы успевают уничтожать и воздушные цели.

В результате наших ударов по позициям противника в Харьковской и Сумской областях штурмовые подразделения продвигаются вперед и полоса безопасности в приграничных районах неуклонно расширяется.

Василий Межевых, начальник пресс-центра группировки "Север": "Подразделения группировки в ходе выполнения задач в зоне проведения СВО установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника трех механизированных и трех мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновое, Бугаевка, Старица, Польное и Караичное".

На добропольском направлении в ДНР противник пытался доставить на позиции буксируемую гаубицу "Богдана". Операторы войск беспилотных систем группировки "Центр" сначала поразили машину-тягач на марше, а затем уничтожили и само орудие.

Добропольское направление - сейчас одно из самых горячих в зоне СВО. Наши подразделения заходят в тыл врага, чтобы обеспечить наступление на славянско-краматорскую агломерация - громят врага и на земле, и с воздуха. А на днепропетровском направлении расчету САУ "Мста - С" группировки "Центр" поразили опорный пункт ВСУ и группу пехоты, укрывавшуюся в разрушенном здании. Здесь также расширяется полоса безопасности в приграничных с ДНР районах.

В одном из населенных пунктов Донбасса саперы обнаружили ударный беспилотник ВСУ, застрявший на крыше гражданского здания. Боевая часть весом более 100 килограммов не сдетонировала. Разминирование было сложным, но прошло успешно. Электронная часть беспилотника будет передана специалистам для детального изучения.