Лавров: Без устранения первопричин украинского кризиса урегулирование невозможно

Европейские страны настойчиво пытаются возродить нацизм в новой форме. Об этом заявил Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым.

Глава российского МИДа прибыл с двухдневным визитом в Астану. В его насыщенным графике запланирована и встреча с президентом страны. Руководители дипломатических ведомств обсудили двусторонние отношения. По словам Лаврова, они отличаются высокой интенсивностью и носят многоплановый характер, а главное - способствуют поддержанию стабильности на Евразийском пространстве.

Идет подготовка к визиту в республику Владимира Путина. Москва благодарна Астане за взвешенную позицию по Украине.

"Главное, что без устранения первопричин украинского кризиса справедливое и долгосрочное урегулирование невозможно. Мы по-прежнему заинтересованы в возобновлении переговорного процесса на основе имеющихся российско-американских пониманий. Вчера в телефонном разговоре с президентом Трампом президент Путин подтвердил эту нашу позицию. Рассчитываем, что достигнутые на Аляске договоренности будут воплощаться в жизнь", - сказал Лавров.