Сотрудники управляющей компании в Екатеринбурге заказали киллерам недовольного жильца

Житель многоквартирного дома в Екатеринбурге Иван Крук, которого буквально пытались забить до смерти, предложил смену управляющей компании, после чего ее представители заказали убийство недовольного жильца. Удары руками, ногами, железным ломом сыпались с расчетом не оставить шанса. Нападавшие не скупились на жестокость. От полученных травм Иван потерял сознание. Это его и спасло. Киллеры были уверены, что выполнили заказ, и поспешили скрыться. Однако мужчина выжил. Очнувшись, смог вызвать скорую.

Как только Иван смог дать показания, закрутился маховик правосудия. Следователи быстро установили всех участников покушения на убийство. На "мокрое" дело были направлены уроженцы Средней Азии. Один из них работал сторожем в этой же управляющей компании. А наняли киллеров топ-менеджеры фирмы, которые были крайне недовольные попыткой сместить их с доходного места. Сами заказчики после покушения пустились в бега. Сейчас объявлены в международный розыск.

Работать "по беспределу", именно так называют методы сотрудничества управляющей компании жильцы этого дома, начали сразу. Главная проблема – текущие трубы. Обещали исправить, но даже спустя три года обещанного дождаться не удалось. А несколько лет назад горели машины в подземном паркинге. Тогда стоянка была еще без охраны. Но под видеонаблюдением. Видно, что пожар был устроен специально. И жильцы уверены – поджигателя наняли именно представители управляющей компании, чтобы заставить людей согласиться на их услуги.

Сменить управляющую компанию жильцам этого дома все-таки удалось - и только сейчас. Двое арестованных киллеров в ближайшее время предстанут перед судом. Сам Иван, который до сих пор восстанавливается после травм, теперь уверен – за чистый подъезд, исправные трубы и честную квитанцию порой приходится платить самой дорогой монетой.