Рудник обрушился в Магаданской области, под завалами могут быть люди

ЧП в Магаданской области: рано утром произошло обрушение рудника на угольном разрезе "Кадыкчанский". По предварительной информации, под завалами могут находиться восемь шахтеров.

Горнодобывающее предприятие расположено в отдаленной местности - в Сусуманском городском округе. В район направлена тяжелая техника высокой проходимости. Также к месту ЧП на вертолете выдвинулись спасатели, медики и следователи.

Как сообщили представители компании-рудника, причиной обрушения стал сход селя. Создан оперативный штаб. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.