Весеннее пополнение в парке "Тайган": на свет появились волчата, львята, муфлоны

Этих волков ноги еще не кормят. Слепые и слабые щенки могут только робко ползать. В мире, где пока даже одуванчик - настоящее препятствие, равновесие бы удержать.

"Им всего лишь 3 дня, мама отказалась, не хотела их кормить. Кормим каждые 2 часа. Маскируем аккуратно животики. Они сейчас очень много спят, поэтому не так сложно", - рассказывает Ангелина Алексагина, кипер парка львов "Тайган".

До полугода щенки будут словно собаки, не отличить. Потом начнут расти клыки и когти, появятся дикие повадки. Но пока эти кутята еще даже не представляют, какая в них гремучая смесь канадского и русского волка.

"Потомство отличается тем, что папа у нас высокий, красивый. Канадские волки - одни из самых крупных волков. А мама такая низкорослая, но волчата получаются более крупные и, мне кажется, более харизматичные", - отметила Татьяна Алексагина, пресс-секретарь парка львов "Тайган".

Пока волки сыты - овцы целы. И спокойно размножаются в соседних вольерах. Солнечные лучи ловят непоседливые муфлоны и пугливые овцы святого Якова. Впрочем, у некоторых многорогих любопытство сильнее страха, особенно если в руках у посетителей сочная зелень.

"Сидят на яйцах грифы, страусы африканские несут тоже яйца, собираются обзавестись потомством. Две пары львов принесли потомство, и выкармливаются уже сейчас малыши у мам. Одним около месяца, другим чуть меньше. Ну и другие животные готовятся. Муфлоны, лани сейчас будут рождаться. В зоопарке этот процесс нескончаемый", - говорит Олег Зубков, директор парка львов "Тайган".

Пополнение и у тропических обитателей парка. Крым, конечно, не Мадагаскар, но здесь тоже тепло и уютно, поэтому самки лемуров катта размножаются каждый год. Первую неделю потомство все время сидит на спине у мамы, а начиная с двухмесячного возраста они начнут совершать самостоятельные вылазки.

Настоящий детский сад в вольере лам. У самок настолько развит материнский инстинкт, что они готовы присматривать не только за своим, но и за чужим детенышем. Так и меняются. Пока одна мама няньчиться, другие успевают принять солнечные и грязевые ванны, отдохнуть и восстановить силы.