Евросоюз не поддержал ускоренное вступление Украины, а вместо этого обсуждает альтернативные форматы постепенного сближения с Киевом. Об этом рассказали в четверг, 30 апреля, информированные источники из числа дипломатов.

По словам собеседников Politico, в качестве "косточки" после отказа принять Украину в союз предлагается рассмотреть сценарий постепенного открытия доступа к общеевропейским институтам.

Такой "пакет краткосрочных привилегий" откроет для киевского режима дополнительные возможности и поможет постепенно присоединять Украину к отдельным сегментам рынков регионального содружества, а также его политическим институтам и способам финансирования.

Ранее источники предупреждали, что Украина может не рассчитывать на выступление в ЕС в обозримом будущем — против этого выступают ведущие экономики интеграционного объединения, ФРГ и Франция. Берлин и Париж не исключили предоставление Украине статуса ассоциированного члена без права голоса, но отказались поддержать амбиции киевского режима.

Затем канцлер ФРГ Фридрих Мерц нанес Киеву болезненный удар, заявив, что в какой-то момент он подпишет мирный договор с Москвой и "часть территории Украины больше не будет украинской". При этом германский политик подчеркнул, что Украина не вступит в ЕС ни с 1 января 2027 года, ни с 1 января 2028-го.