Эстафета тепла: россиян порадовали прогнозом погоды на май и июнь

После аномально холодного и снежного апреля москвичей ждет передышка в виде мая, соответствующего климатической норме. Такое обещание дал в четверг, 30 апреля, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как уточнил метеоролог в интервью РИА Новости, последний весенний месяц в Центральной России по температуре должен оставаться в пределах многолетней нормы климата с небольшим превышением наполовину или один градус. Для Москвы ночная норма мая составляет 7,6 градуса тепла, дневная — плюс 18,4 градуса.

На этом хорошие новости о погоде не заканчиваются: май передаст эстафету тепла июню, который обещает быть на два градуса выше нормы, рассказал Тишковец.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупреждал, что "говорить о том, что лето будет однородно теплым — такого говорить нельзя по определению". Обещать и чрезвычайно жаркое лето специалист не стал, хотя "один из месяцев — я не буду уточнять, какой — совершенно определенно будет".

Тем временем климатолог и биофизик Алексей Карнаухов заявил, что вследствие глобального потепления май и апрель в средних широтах теперь смело можно называть зимними месяцами. Не исключено, что в будущем снег будет выпадать уже в сентябре и перестанет таять летом.