51-летняя Ольга Будина вышла в свет и сразила своей красотой

Ольга Будина появилась на премьере фильма Егора Бероева "Кукла". Премьера ленты прошла накануне, 29 апреля, в столичном кинотеатре "Иллюзион".

Актриса - редкий гость светских мероприятий, поэтому ее появление на публичном событии немедленно привлекло внимание журналистов.

Для выхода в свет Ольга Будина сделала модную прическу и нанесла макияж. В Сети многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах известной актрисе. По их мнению, Ольга выгодно выделяется на фоне коллег, которые частенько усердствуют с пластикой и "уколами красоты", своей естественностью и "мягкой красотой".



Отметим, что в последнее время Ольга Будина пропала со всех радаров. Она не снимается в кино, а занимается общественной работой и сосредоточилась на благотворительности. Артистка создала фонд, поддерживает воспитанников детских домов и многодетные семьи, а еще курирует фестиваль любительских семейных театров. Будина помогает и бойцам в зоне СВО, а также сняла документальный фильм о прифронтовой Белгородской области с названием "Иди за мной".

А ведь когда-то Ольга Будина была невероятно популярна, ее считали главной звездой отечественных сериалов. Фильмы с ней в главной роли выходили один за другим — "Граница. Таежный роман", "Жена Сталина", "Личная жизнь доктора Селивановой", "Земский доктор".

