Сын опубликовал полное боли послание после похорон Алексея Пиманова: "Прощай и прости"

Алексей Пиманов скончался 23 апреля. Ему было 64 года. Похоронили ведущего программы "Человек и закон" 27 апреля на Троекуровском кладбище Москвы.

В последний путь Пиманова провожали тысячи людей. Пришли друзья, коллеги и поклонники. Охапки цветов несли Константин Эрнст, Елена Малышева, Леонид Якубович, Елена Малышева, Роман Ротенберг, Екатерина Стриженова и другие.

На панихиде, поддерживая друг друга и тихонько плача, присутствовали и дети Пиманова — сыновья Денис и Артем, а также приемная дочь Дарья. Вдова режиссера Ольга Погодина прятала лицо и не отходила от гроба.

После похорон один из сыновей ведущего — Артем — опубликовал на своей странице в соцсети полное боли послание. Он обратился к умершему отцу, поделившись эмоциями.

"Папа. Я тебя люблю безумно. Насколько я смог — все организовал. В какой-то момент уже не смог даже стоять на ногах. Спасибо всем, кто подошел. Я сильный, но не в этот день", — написал Артем.

Сын пообещал Пиманову, что продолжит его дело. "Во время прощания кто-то мне сказал, что мы закончим все твои дела. Мы не закончим, мы продолжим. Прощай и прости", — отметил наследник ведущего.

Сотни людей в комментариях выразили соболезнования Артему. Зрители называют телеведущего настоящим мужчиной, интеллигентным человеком и профессионалом своего дела. "Великий человек ушел на небеса! Вечная память! Мои соболезнования", — написал один из пользователей Сети.