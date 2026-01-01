Лунный календарь стрижек на май-2026: один день особенно благоприятен для похода к парикмахеру

Весна — традиционное время для обновления образа, и май подходит для этого как нельзя лучше. Однако, планируя поход к парикмахеру, стоит свериться с лунным календарем. Май 2026 года — астрологически особенный месяц, который приготовил для нас редкое явление: сразу два полнолуния, одно из которых называют "Голубой Луной". Энергетика этого периода будет очень мощной, поэтому выбор правильной даты для стрижки поможет не только улучшить состояние волос, но и привлечь финансовое благополучие, сохранив внутреннюю гармонию.
В мае 2026 года лунный цикл распределится следующим образом.
Полнолуние: 1 и 31 мая (31 мая — "Голубая Луна").
Убывающая Луна: с 2 по 15 мая.
Новолуние: 16 мая.
Растущая Луна: с 17 по 30 мая.
Выбор фазы Луны напрямую влияет на то, как ваши волосы будут вести себя после салона.
Если хотите отрастить длину, планируйте стрижку на период растущей Луны (с 17 по 30 мая). В это время жизненные соки направлены вверх, волосы быстрее восстанавливаются, активнее растут и меньше секутся.
Если хотите сохранить форму, выбирайте дни убывающей Луны (с 2 по 15 мая). Стрижка в этот период замедлит рост волос, но сделает их более густыми, крепкими и послушными. Идеально для каре, боба и строгих геометрических форм.
В полнолуние и новолуние (1, 16 и 31 мая) астрологи настоятельно рекомендуют отказаться от кардинальных перемен и работы с ножницами. Результат может оказаться непредсказуемым, а волосы непослушными. Лучше посвятите эти дни питательным маскам и массажу кожи головы.
Чтобы новая прическа радовала вас как можно дольше, выбирайте для записи к мастеру следующие даты.
Для быстрого роста (на растущую Луну): 18, 20, 23, 26, 27, 28 и 29 мая.
18 мая астрологи и вовсе выделяют как день "денежной стрижки" — обновление кончиков в эту дату может активировать финансовые потоки и дать толчок карьерному росту.
Для укрепления корней и сохранения формы (на убывающую Луну): 4, 5, 8, 10, 11 и 14 мая.
Для окрашивания: 4, 5, 8, 11, 18, 20, 23, 26, 28 и 29 мая.
В эти даты волосы особенно уязвимы, а стрижка может спровоцировать их выпадение или просто испортить настроение плохим результатом. Поход к стилисту лучше отменить: 1, 2, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 30 и 31 мая.
В неблагоприятные дни рекомендуется минимизировать агрессивное воздействие на волосы: откажитесь от горячих укладок, сложных химических завивок и обесцвечивания, отдав предпочтение легкому базовому уходу.