Лунный календарь стрижек на май-2026: один день особенно благоприятен для похода к парикмахеру

Весна — традиционное время для обновления образа, и май подходит для этого как нельзя лучше. Однако, планируя поход к парикмахеру, стоит свериться с лунным календарем. Май 2026 года — астрологически особенный месяц, который приготовил для нас редкое явление: сразу два полнолуния, одно из которых называют "Голубой Луной". Энергетика этого периода будет очень мощной, поэтому выбор правильной даты для стрижки поможет не только улучшить состояние волос, но и привлечь финансовое благополучие, сохранив внутреннюю гармонию.

Фазы Луны

В мае 2026 года лунный цикл распределится следующим образом.

Полнолуние: 1 и 31 мая (31 мая — "Голубая Луна").

Убывающая Луна: с 2 по 15 мая.

Новолуние: 16 мая.

Растущая Луна: с 17 по 30 мая.

Общие рекомендации

Выбор фазы Луны напрямую влияет на то, как ваши волосы будут вести себя после салона.

Если хотите отрастить длину, планируйте стрижку на период растущей Луны (с 17 по 30 мая). В это время жизненные соки направлены вверх, волосы быстрее восстанавливаются, активнее растут и меньше секутся.

Если хотите сохранить форму, выбирайте дни убывающей Луны (с 2 по 15 мая). Стрижка в этот период замедлит рост волос, но сделает их более густыми, крепкими и послушными. Идеально для каре, боба и строгих геометрических форм.

В полнолуние и новолуние (1, 16 и 31 мая) астрологи настоятельно рекомендуют отказаться от кардинальных перемен и работы с ножницами. Результат может оказаться непредсказуемым, а волосы непослушными. Лучше посвятите эти дни питательным маскам и массажу кожи головы.

Благоприятные дни

Чтобы новая прическа радовала вас как можно дольше, выбирайте для записи к мастеру следующие даты.

Для быстрого роста (на растущую Луну): 18, 20, 23, 26, 27, 28 и 29 мая.

18 мая астрологи и вовсе выделяют как день "денежной стрижки" — обновление кончиков в эту дату может активировать финансовые потоки и дать толчок карьерному росту.

Для укрепления корней и сохранения формы (на убывающую Луну): 4, 5, 8, 10, 11 и 14 мая.

Для окрашивания: 4, 5, 8, 11, 18, 20, 23, 26, 28 и 29 мая.

Неблагоприятные дни

В эти даты волосы особенно уязвимы, а стрижка может спровоцировать их выпадение или просто испортить настроение плохим результатом. Поход к стилисту лучше отменить: 1, 2, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 30 и 31 мая.

В неблагоприятные дни рекомендуется минимизировать агрессивное воздействие на волосы: откажитесь от горячих укладок, сложных химических завивок и обесцвечивания, отдав предпочтение легкому базовому уходу.