Принц Уильям примет Гарри обратно в семью, если тот выполнит одно важное условие. Меган Маркл в бешенстве от таких новостей

Принц Гарри покинул Британию шесть лет назад. Любимый внук Елизаветы II отказался от исполнения королевских обязанностей, чтобы добиться финансовой независимости. Но достичь цели Гарри не смог, и вскоре горько пожалел о своем решении.

Сейчас герцог Сассекский всеми силами пытается доказать отцу и старшему брату, что может быть полезен семье. Карл III, столкнувшись со смертельным заболеванием, смягчился по отношению к сыну. Монарх принял Гарри в своей резиденции и даже, по слухам, обещал помочь его возвращению в Лондон.

Однако старший брат принца категорически против. Уильям не может забыть, как жена Гарри Меган Маркл доводила принцессу Кэтрин. Сейчас Кейт Миддлтон борется с раком, и ей нужен покой, чему вряд ли поспособствует парочка интриганов.

Королевский инсайдер уверен, что наследник престола будет блокировать любые попытки Гарри вернуться в семью "на полставки", чтобы зарабатывать и в США, и в Британии. Подход принца Гарри к публичной жизни вряд ли когда-либо снизит напряженность в его отношениях с братом. Уильям уверен, что сплетни о его семье в западной прессе появляются благодаря близкому окружению Гарри.

Однако за последний год герцог Сассекский так рьяно рвался обратно в семью, что Уильям все-таки может рассмотреть его возвращение. Но с жестким условием. Если Гарри хочет быть членом королевской семьи, он должен оставить все дела в США, забрать семью и переехать в Лондон. Если же Гарри когда-либо снова решит сбежать, то на этот раз лишится всех титулов и он, и его дети.

Об этом рассказала Айльса Андерсон, бывший пресс-секретарь королевы Елизаветы II. По ее словам, сейчас то, что делают Сассексы, является для Уильяма неприемлемым.

Пользователи Сети поддержали условие Уильяма. Многие считают его справедливым. Но нашлись и те, кто обратил внимание, что Меган Маркл никогда не согласится оставить свой бизнес ради тихой жизни в Англии. "Герцогиня в бешенстве от таких новостей. Он же надеялась, что ради возможности один раз в год видеть Арчи и Лилибет перед ней откроют все двери во дворце", — написал один из комментаторов.