Очередной телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся в среду, 29 апреля, стал четким сигналом всему миру и киевскому режиму. На это указывают западные средства массовой информации.

Как пишет AntiDiplomatico, президенты России и Соединенных Штатов, обсуждая ситуацию на Украине, "раскритиковали позицию Владимира Зеленского, обвинив его в затягивании конфликта".

В числе признаков открытости Москвы к мирному урегулированию издание называет предложение о перемирии ко Дню Победы вскоре после пасхального прекращения огня — его также инициировала российская сторона, а украинские боевики многократно нарушили.

Итальянское издание подчеркивает, что Трамп поприветствовал эту инициативу российского коллеги, подчеркнув символическое значение общей победы над нацизмом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что соглашение об урегулировании конфликта на Украине до сих пор не подписано лишь потому, что "там просто думают, как это все оформить". При этом "мы знаем, чем все закончится".

Зеленский тем временем сделал выпад в сторону нынешнего хозяина Белого дома, заявив, что Дональд Трамп не может быть гарантом мира на Украине. По словам утратившего легитимность президента Украины, американскому политику осталось два с половиной года президентского срока – непонятно, что делать Киеву по истечении этого времени.