ФСБ задержала украинского шпиона в Краснодарском крае. Радикал передавал противнику информацию о военной технике и критических объектах инфраструктуры.

Местный житель вышел на связь с представителем СБУ с помощью иностранного мессенджера. Следил за российскими военными, которые обеспечивают безопасность воздушного пространства. Кроме того, украинский шпион отправлял фотографии и координаты объектов топливно-энергетического комплекса Краснодарского и Ставропольского краёв. А также пытался заполучить доступ к корпоративной почте сотрудников одного из предприятий.

Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена". Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит длительный тюремный срок - вплоть до пожизненного лишения свободы. ФСБ напоминает, что все лица, оказывающие помощь противнику, понесут заслуженное наказание.