Медведев назвал число контрактников и добровольцев с начала 2026 года

Россияне продолжают активно вступать в ряды ВС России. Об этом рассказал в четверг, 30 апреля, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Как сообщил политик, которого цитирует ТАСС, с начала 2026 года контракт на прохождение службы в российской армии заключили уже 127 тысяч человек, еще 10 тысяч человек пошли служить добровольцами.

Ранее были подведены итоги комплектования российской армии за 2025 год — поставленная верховным главнокомандующим задача выполнена, ему представлен соответствующий доклад. Контракт за минувший год заключили 422 704 человека, а 32 тысячи человек за тот же период отправились служить добровольцами.

При этом в Беларуси уверяли, что не наращивают численность своей армии, хотя и поддерживают ее в состоянии надлежащей боеготовности. Государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович подчеркивал, что "мы делаем упор на качество, содержание, подготовку, бережное отношение к технике".