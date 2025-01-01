Страна, "которая ворует президентов и начинает конфликты", не может выступать эффективным посредником. Такое мнение высказал в четверг, 30 апреля, заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Политик скептически ответил на вопрос о том, справляются ли Соединенные Штаты с функцией посредника в решении сложных конфликтов. Как заявил Медведев, говоря о самоназначении Вашингтона на роль всеобщего миротворца, "не существует патентованных посредников, хотя многие на эту роль претендуют".

Зампред Совбеза напомнил про своеобразные методы внешней политики США, нарушающие нормы международного права: "Вряд ли можно считать, что страна, которая ворует президентов и начинает конфликты, может выступать эффективным посредником во всех ситуациях".

Политик также назвал Соединенные Штаты основным геополитическим соперником нашего государства, поскольку "боеголовки их стратегических ядерных сил нацелены на нас, наши боеголовки — на них". При этом на вопрос о том, чем же завершатся ссоры американцев со всем миром, Медведев ответил лаконично: "Победой России" (цитаты по ТАСС).

Летом 2025 года российский лидер Владимир Путин отмечал, что администрация Дональда Трампа предпринимает энергичные усилия по прекращению боевых действий на Украине. Президент России напомнил про "искренние усилия" американских властей для выхода на приемлемые договоренности.

Однако с тех пор ситуация усложнилась. Политолог Елена Супонина после нового созвона лидеров России и США, состоявшегося 29 апреля, заявила, что "ожидания очень высокие от этого разговора". Однако речь не про посредничество Вашингтона по Украине, а про участие Москвы в урегулировании ближневосточного конфликта, "потому что все устали от непредсказуемости американцев".