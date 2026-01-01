Собянин поздравил сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил сотрудников службы с Днем пожарной охраны России.

Как отметил мэр, в Москве в последние годы внедряются самые прогрессивные технологии тушения пожаров. В 2026-м на вооружение поступила помогающая эвакуировать людей транспортно-спасательная кабина. Кроме того, в городе построили и отремонтировали 56 пожарных депо.

По словам Собянина, сейчас в распоряжении московских спасателей - более 700 единиц пожарно-спасательной и специальной техники, а также 150 тысяч единиц оборудования.

