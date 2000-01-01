Как сегодня выглядит самая красивая девочка советского кино Инга Ильм   

В 80-х в очаровательную школьницу Машеньку Старцеву была влюблена половина советских мальчишек. Героиню фильма "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные" сыграла актриса Инга Ильм. Казалось, что ее ждет великолепная карьера. Однако жизнь Инги сложилась иначе.

Будущая актриса появилась на свет 22 декабря 1971 года в Ленинграде в семье врача и парикмахера. Родители Инги не имели никакого отношения к искусству, да и сама она мечтала выучиться на биолога. Еще до поступления в школу любознательная девочка начала посещать юннатский кружок в городском Дворце пионеров.

В доме родителей Инги всегда были рады гостям, среди которых встречались и актеры. И вот однажды кто-то посоветовал отправить фотографию очаровательной девочки на киностудию "Ленфильм". Так Ильм попала в актерский состав картины "Приключения Петрова и Васечкина" режиссера Владимира Аленикова. Причем фотографию Инги выбрали исполнители главных ролей— Дмитрий Барков и Егор Дружинин. Ильм успешно прошла пробы и приступила к съемкам.

Инга, которую весь Союз стал называть Машей, была одной из самых популярных советских школьниц. Сразу после завершения съемок в первом фильме Ильм вместе с Барковым и Дружининым приступила к работе над второй частью ленты, получившей название "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные". За два года юные актеры сильно отстали от школьной программы. И в итоге в аттестате у Ильм были не лучшие оценки, о карьере биолога она уже даже не задумывалась.

После окончания школы Инга переехала из Ленинграда в Москву, и с первой попытки поступила в МХАТ на курс Юрия Еремина. В студенческие годы актриса продолжала сниматься. В то время ее фильмография пополнилась лентами — "Глаза", "Бег по солнечной стороне" и "Ты есть". Но ни один из новых фильмов Инги не имел такого же успеха, как ее первая картина.

Впрочем, Ильм не отчаивалась. Среди других ее работ того периода можно отметить российско-французский фильм "Луна-парк", который был представлен на Каннском фестивале. Сыграла она и в киноработе "Мушкетеры двадцать лет спустя", воплотив на экране образ служанки герцогини де Шеврез. Роль маленькая, но Ильм была согласна и на нее. Зато в сериале "Горячев и другие" Инга сыграла центральную героиню.

А в 1992 году на съемках российско-ирландской картины "Лестница света" Ильм познакомилась с режиссером Джерардом Майклом МакКарти. После завершения работы МакКарти сделал русской красавице предложение.

Вскоре после свадьбы Инга и Джерард стали родителями. Мальчику при рождении дали имя Джейсон Джеральд Александр. Впоследствии актриса не раз с гордостью рассказывала о своем наследнике, который прекрасно говорил на шести языках. Наличие общего ребенка не спасло интернациональный брак. Инге и Джерарду было трудно сохранять чувства во время многочисленных и, что самое главное, длительных разлук. В итоге первый брак Ильм долго не просуществовал.

Инга попробовала себя и как театральная актриса. Она присоединилась к труппе московского Театра имени Пушкина. Кроме того, Ильм также устроилась на телевидение. Вместе с Дмитрием Марьяновым актриса вела театральную передачу "Не верю" и работала над программой "Открытый проект". Телевизионная карьера Инги шла неплохо, ей даже доверили место ведущей новостей на канале М1. И неизвестно, как могла бы сложиться жизнь Ильм, если бы не один скандал с ее участием.

В начале 2000-х актриса снялась в откровенной фотосессии для глянцевого журнала. Общество, которое тогда все еще помнило Ингу по роли отличницы Машеньки Старцевой, было крайне возмущено. В итоге Ильм уволили.

Кинокарьера Инги тоже сошла на нет. Свою последнюю роль она сыграла в сериале "Чай, кофе, потанцуем…". Проект, по духу напоминавший нашумевший к тому моменту американский ситком "Друзья", любви зрителей так и не смог завоевать. На этом Ильм попрощалась с кинематографом.

Зато личная жизнь Инги в то время снова набирала обороты. Актриса сошлась с приятелем подруги, с которым встретилась на вечеринке. Игорь Северцев быстро покорил звезду, и вскоре они официально зарегистрировали отношения. Вместе Инга и Игорь открыли издательский дом, который выпускал газеты и журналы на русском и английских языках.

Окончательно отказавшись от карьеры актрисы, Инга получила второе высшее образование. В 2008 году Ильм стала студенткой исторического факультета МГУ. Звезду кино привлекла история мировой архитектуры. Она настолько увлеклась своим делом, что в итоге занялась научной деятельностью.

Ингу Ильм до сих пор вспоминают как самую очаровательную школьницу СССР. Да и сама она время от времени публикуют кадры из фильма "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные" на своей странице в соцсети. За годы карьеры в разных сферах Ильм, которой уже 54 года, сумела добиться немалых результатов. К примеру, бывшая актриса написала книгу "Моя Италия", которая посвящена Флоренции, Риму и Неаполю. В 2018 году труд Ильм был отмечен премией "Бродский на Искье". Внешне она все та же красавица, только стала чуть взрослее.