У Лерчек четвертый курс химиотерапии: душераздирающее фото из палаты

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) в конце февраля родила сына от танцора Луиса Сквиччиарини. А сразу после родов у нее выявили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Сейчас Валерия Чекалина проходит химиотерапию в центре онкологии имени Блохина.

Суд приостановил уголовное дело в отношении блогера и снял домашний арест, чтобы Лерчек могла сосредоточиться на лечении. Это дало блогеру возможность не только посещать врачей, но и быть с детьми.

Вести соцсети Валерия не может, за нее это делает Луис. Так, на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Чекалиной появилась свежая фотография, на которой блогер предстала лежащей на больничной койке, без парика, зато с книгой. Она вымученно улыбается, глядя в объектив.

Избранник Чекалиной рассказал, что Лерчек оказалась в больнице, потому что проходит четвертый курс химиотерапии. "Молимся, чтобы все прошло хорошо", - выразил надежду Луис, поблагодарив многочисленных поклонников за молитвы и поддержку.

Вскоре он снова вышел на связь и сообщил хорошие новости. "Лера перенесла химию очень хорошо. И мы уже дома", - объявил возлюбленный Чекалиной.

Ранее о неутешительном диагнозе высказалась подруга блогера Марина Горшкова. "Я долго не понимала, как об этом говорить правильно, потому что здесь не хочется ни хайпа, ни лишних подробностей, ни чужих интерпретаций. У Леры очень тяжелый диагноз. Рак желудка, аденокарцинома четвертой стадии с большим количеством метастаз. И при этом то, как она проходит этот путь… у меня просто нет слов", - сообщила приятельница Лерчек.

