Россия располагает всеми видами вооружений, которые имеются у других стран, но обладает и особыми разработками. Такое заявление сделал в четверг, 30 апреля, заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Как подчеркнул политик, "у нас сейчас есть все, что есть у них, но у них нет того, что есть у нас". Речь идет не только про "известный всем "Орешник" и грозный "Посейдон", имеются также "другие образцы, очень перспективные".

Медведев также отметил, что Россия обладает "всей линейкой беспилотных летательных аппаратов, начиная от маленьких коптеров и заканчивая самолетными БПЛА, и все это было сделано с нуля" (цитаты по "Интерфаксу").

Тем временем китайские средства массовой информации пишут, что новейшая российская ракета, известная пока лишь под обозначением "Изделие 30", сделает ударные возможности России более гибкими и непредсказуемыми. Противнику будет крайне трудно отследить взлет таких ракет, а значит, и обезвредить их.

Бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер отмечал, что Россия обладает более современным ядерным вооружением и лучшей военной доктриной, нежели Соединенные Штаты. Как заявил эксперт, американцы признали первенство российской стороны в гонке вооружений XXI века.