Подруга Марии Ермак раскрыла интимную тайну Плющенко: молчала об этом годами

В семье Евгения Плющенко разгорелся громкий скандал. Старший сын олимпийского чемпиона Егор Ермак дал большое интервью, в котором рассказал о том, как на самом деле к нему относятся в новой семье отца. По словам Ермака, с папой он почти не общается.

Кроме того, Егор заявил, что от отца ему ничего не надо, но при этом пригрозил обнародованием некого компромата, если Плющенко будет распускать грязные слухи о его семье.

Средний сын олимпийского чемпиона 13-летний Александр, более известный как Гном Гномыч, пришел в ярость от интервью брата. Юный спортсмен записал публичное обращение к родственнику, в котором заявил, что Яна Рудковская покупала Егору дорогие подарки, а сам юноша нигде не работает и только клянчит у отца деньги. Гном Гномыч упрекнул брата, что тот в свои почти 20 лет все еще не устроен в жизни.

И тут в скандал вмешалась Милана Тюльпанова. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она выдала интимную тайну Евгения Плющенко, о которой умалчивала много лет.

Оказалось, что Милана знакома с обеими женами прославленного фигуриста. И в этом негласном противостоянии приняла сторону его первой супруги Марии Ермак. Тюльпанова дала понять, что Евгений Плющенко был неверен матери своего старшего сына.

"Мы дружим семьями больше десяти лет. Наши дети много времени провели вместе. Маша была мне большой поддержкой после развода (и не только по причине эмпатии и человечности), но и потому, что знала, каково быть преданной своим партнером. Каково, не успев выйти из роддома, узнать об изменах мужа", - высказалась Милана.

Она подчеркнула, что Егор лишь хочет защитить мать. По словам Тюльпановой, он сделал то, что не смог его отец.

Отметим, что Милана обижена на Яну Рудковскую потому, что та при ее разводе приняла сторону Александра Кержакова и помогала отобрать у нее ребенка. У дам был некрасивый публичный скандал с обсуждением возраста Рудковской и фальшивых бриллиантов.

